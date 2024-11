Teadlaste uuring: kardetud Kaose Jumal võib Maast möödumisel oluliselt muutuda

2029. aastal möödub asteroid Apophis, mida tuntakse ka kui Kaose Jumalat, Maast erakordselt lähedalt, mille tulemusel võib meie planeedi gravitatsioon põhjustada asteroidi pinnal värinaid ja lihete tekkimist. Teadlased on leidnud, et need protsessid võivad oluliselt muuta asteroidi välimust ja struktuuri, andes meile harukordse võimaluse jälgida kosmiliste kehade käitumist sellistes äärmuslikes tingimustes. Apophis on umbes 340 meetrit pikk ja pähklitaolise kujuga ning kui see Maaga kokku põrkaks, hävitaks see tõenäoliselt terve suure linna, kuigi elu planeedil säiliks.

Esimest korda avastati Apophis 2004. aastal, kui arvutused näitasid, et asteroid võib 2029. aastal Maale ohtlikult lähedale tulla. Hilisemad, täpsemad vaatlused aastal 2021 on siiski kinnitanud, et otsese kokkupõrke oht on väiksem kui esialgu kardeti. Ennustuste kohaselt möödub Apophis Maast umbes 32 000 kilomeetri kauguselt, mis on lähemal kui paljud inimeste loodud satelliidid. Kuigi see ei mõjuta Maad oluliselt, on teadlased huvitatud sellest, kuidas Apophis ise selle kohtumise Maaga üle elab ja millised muutused sellega kaasnevad.

Johns Hopkinsi Ülikooli astronoom Ronald-Louis Ballouz selgitas, et asteroidide pinnad muutuvad pidevalt kosmilise tolmu ja väiksemate meteoriitide tabamuste tõttu. Huvitav on aga see, et lähedalt planeetidest mööduvad asteroidid näivad sageli olevat ilma selliste kulumisjälgedeta. See pani teadlased arvama, et planeetide gravitatsioon võib eemaldada nende pinnalt kive ja tolmu, paljastades allolevad kihid. Kuid see nähtus pole veel täielikult teadlaste jaoks selge ja vajab täiendavat uurimist.