Hiina on Changzheng 9 disaini muutnud ja selle uusim versioon on märkimisväärselt sarnane SpaceX-i Starshipiga. Hiljutisel Zhuhai lennunäitusel avalikkuse ette toodud andmetel on Changzheng 9 nüüd kavandatud täielikult korduvkasutatavana. Esimene aste kasutab 30 YF-215 mootorit, mis töötavad metaani ja vedela hapnikuga, sarnaselt Starshipi Raptor-mootoritele. Need mootorid on aga väiksema tõukevõimega – umbes 200 tonni, võrreldes Starshipi 280 tonniga.

Hiina kosmosetööstus on viimase kümnendi jooksul teinud suuri edusamme oma super-raskekanderaketi, Changzheng 9 (Pikk Marss 9), arendamisel. Esialgse disaini järgi oli see üsna tavapärane kolmest astmest koosnev rakett, mille külgedele olid paigaldatud tahkekütuse mootorid. Kuid SpaceX-i korduvkasutatavate rakettide arendamine on sundinud Hiinat oma lähenemist ümber hindama ja tehnoloogiat ajakohastama.

Veelgi huvitavam on, et Changzheng 9 teine aste on peaaegu identne Starshipi teise astmega, millel on isegi samas kohas asuvad tiivakesed. Hiina plaanib raketti esimest korda katsetada aastal 2033. See on märkimisväärne, arvestades, et Starship juba lendab ja selle arendus on eeskujuks kogu ülejäänud maailmale, sealhulgas Hiinale.

Lisaks riiklikule raketiprogrammile püüavad ka Hiina eraettevõtted astuda samme korduvkasutatavate rakettide suunas. Näiteks ettevõte Cosmoleap teatas hiljuti oma plaanist arendada täielikult korduvkasutatav rakett Leap, mis kasutaks SpaceX-i poolt kasutatavat „chopsticks“-meetodit raketi maandumisel püüdmiseks. See näitab, et Hiina ettevõtted järgivad tähelepanelikult SpaceX-i samme ja kohandavad oma lahendusi vastavalt.

Hiina kosmosetööstus on juba aastaid kasutanud Lääne tehnoloogiaid oma arengus, sealhulgas kopeerides ja kohandades SpaceX-i parimaid lahendusi. Hiina jaoks on selge, et tulevikus on ruumi ainult korduvkasutatavatele rakettidele. USA aga see vastu tundub olevat endiselt pühendunud NASA ülikalli ja ühekordselt kasutatava Space Launch System (SLS) raketi arendamisele, mis neelab suures osas ära NASA eelarve ja takistab sammu pidamist Hiina arengutega.