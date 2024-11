EKSPERT EETRIS | Airi-Alina Allaste: Kuidas me digitaalses maailmas ühiskonda ja poliitikat kujundame?

Sarja „Ekspert eetris“ selle nädala uurib Tallinna Ülikooli kultuurilise mitmekesisuse professor Airi-Alina Allaste, kuidas digitaalsed võimalused on kodanikuks olemist muutnud. Eesti, kui „esimene digitaalne riik“, pakub kodanikele ulatuslike e-teenuseid. Aga kes on digitaalne kodanik ja kuidas mõjutavad sotsiaalmeedia ja e-platvormid noorte osalust ühiskondlikes küsimustes? Saade on eetris selle uudise vaates alates kolmapäeval kella 16st.