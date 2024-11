Tegevust alustas uus autode müügiportaal

Ando Rahu selgitas, et Autoportaali avamise idee tekkis hetkel, kui turul valitses monopol ning hinnad olid kasutajate jaoks üle mõistuse kõrged.

„Uusi arendusi ei tehtud ega tahetud teha. Meile tundus, et tänapäeval ei peaks sõidukite müümine ja ostmine olema nii keeruline ja kallis. Meie eesmärk on teha auto müümine, ostmine ja rentimine võimalikult lihtsaks ning kiireks,“ rääkis Rahu.

Keskkonnas saab sõidukit otsida ka liisingu kuumakse suuruse järgi. Vastavalt soovile kuvab portaali otsingusüsteem kasutajale sõidukeid laenu- ja liisingumakse või täisteenusrendi kuumakse järgi. Pannes paika, kui palju soovib kasutaja ühes kuus auto peale kulutada, saab platvormil vaadata, millist sõidukit on võimalik selle summa eest lubada.

Coop Panga liisingu juht Martin Ilves ütles, et mullu finantseeriti liisinguga 66% kõigist Eestis ostetud uutest sõidukitest.

„Kui auto maksab 10 000 eurot või rohkem, siis reeglina eelistatakse Eestis liisingut. Kui hind on sellest odavam, valitakse pigem autolaen. Kui võtta aluseks auto vanus, siis võib öelda, et liisingusse võetakse kuni 10-aastaseid sõidukeid, kuid võimalik on liisida ka 15-aastaseid sõidukeid,“ rääkis Ilves.