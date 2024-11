Suur turvarisk: fitness-rakenduse abil sai jälgida Putini ja USA presidentide asukohti

Le Monde leidis, et mõned USA Salateenistuse agendid kasutavad rakendust nimega Strava. Seda kasutavad peamiselt jooksjad ja ratturid, et enda liikumisi salvestada ja enda trenne kogukonnaga jagada.

Ajaleht leidis ühtlasi, et rakendust kasutavad Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni ja Vene presidendi Vladimir Putini ihukaitsjad. Ühe näitena jälgisid ajakirjanikud Macroni ihukaitjate liikumisi, kinnitades, et president veetis 2021. aastal nädalavahetuse Normandia mereäärses Honfleuri kuurordis. See polnud avalik teave ning pidi olema privaatne.