„Seda müüdi ainult väga headele sõpradele.“ Väike Eesti pingutas 85 aastat tagasi, et saada endale maailma parimad lennukid

Tänapäeval on relvaturul kõige kallim see, mis on seotud lennukite ja lennundusega. Pärast Vene-Ukraina täiemahulise sõja algust on relvaturul saanud ihaldusväärseimaks lennukiks viienda põlve varghävitaja F-35, mida on pärast Ukraina sõja algust tellinud neli uut riiki ja veel kolm riiki peavad nende hankimiseks praegu läbirääkimisi. Üks selline lennuk maksab vähemalt 75 miljonit eurot, kuid hind varieerub olenevalt mudelist ja partii suurusest, mis tootjalt tellitakse. USA, kes tellib rohkem, saab neid lennukeid odavamalt, ja eurooplased, kes tellivad vähem, saavad kallimalt. Eesti võib selle lennuki soetamisest tänapäeval vaid und näha. Singapurile läksid 12 sellist lennukit (ilma taristu arendamiseta, relvade, varuosade, väljaõppeta jne, mis tähendab lisakulu) maksma üle miljardi euro. Küll on kunagi olnud aeg, kui Eesti riik sihtis tõepoolest tolle aja tipplennuki soetamist.