Uuendatud Qashqai – autot ei tunne enam äragi

Auto sisemuses on välja vahetatud pea kõik, mis armatuuril vastu vaatab. Kui näiteks oli varasematel versioonidel kasutusel Nissani enda kaardirakendus, siis on üle mindud Google’i põhiseks. Välja vahetatud on pinnakattematerjalid ja mitmel pool - armatuurlaual, uste sisekülgedel, ukse käetugedel ja keskkonsooli panipaiga kattel - on lisandunud pehme polstriga ning alkantaraga kaetud pinnad.