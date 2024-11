„Harjutatakse elusatel inimestel.“ Millist sünget saladust peidab Tšetšeenias asuv Putini-nimeline erivägede ülikool?

29. oktoobril 2024 teatas Tšetšeenia juht Ramzan Kadõrov oma Telegrami kanalis, et Gudermessis asuv Tšetšeenia eriüksuste ülikool (vn Российский университет спецназа) sai droonirünnaku sihtmärgiks. Rünnak toimus varahommikul, kui droon tabas ülikooli kompleksi katust ja põhjustas tulekahju ühes hoones, mida Kadõrovi sõnul kasutati harva. Kadõrov rõhutas, et rünnakus ei olnud ohvreid ega vigastatuid, ning lisas, et tulekahju on nüüdseks kustutatud ja juhtumit uuritakse. Ta kinnitas ka, et ülikooli tegevus jätkub tavapäraselt ning kõik teenistused töötavad normaalselt.

Venemaa Telegrami kanalid, sealhulgas Baza, avaldasid sündmuskohal tehtud fotosid, kus ülikooli peahoone katusel oli näha tulekahju jälgi. Ühel fotol oli näha kahte tulekollet. Baza märkis, et see on esimene Tšetšeenia territooriumil toimunud droonirünnak ja tähelepanuväärne on, et rünnaku sihtmärgiks võeti just see tugevasti turvatud väljaõppekeskus.