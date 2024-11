OTSEPILT | Tartus toimub Põhjamaade ja Balti riikide suurim eetilise häkkimise lahing

Cybercationi partnersündmus, Telia Cyber Battle of the Nordics and Baltics ja Kübernaaskel 2024 toimub juba viiendat aastat. „Korraldame küberekspertide järelkasvule keskenduvat üritust Eestis koos sotsiaalselt vastutustundliku kogukonnaga. Omavahel võtavad mõõtu parimad Eesti ja teiste Balti riikide ning Põhjamaade noored eetilised häkkerid vanuses 14–25. Kõik ülesanded, mida noored lahendavad, on seotud päriseluliste küberintsidentidega. Võistlust juhib Karl-Erik Taukar ning lahingut kommenteerivad oma ala parimad eksperdid,“ sõnab häkkimisvõistluse korraldaja, CTF Tech esindaja Kätlin Koemets.

Pealtvaatajatele ja külastajatele on mõeldud ka Bytelife meelelahutusala, kus võistluseid ja muid aktiivseid tegevusi leiab igale vanusele. „Häkkimisvõistlusest toimub ka otseülekanne Telia Inspira vahendusel, nii et noored ja õpetajad, kes päeva jooksul kohale tulla ei saa, neid ootame võistlust jälgima veebi vahendusel - ehk saab sest indu osalemiseks järgmistel aastatel,“ usub Koemets.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse eestvedamisel toimuv küberharidusfoorum Cybercation toob Tartusse eksperdid ja poliitikakujundajad Eestist, Norrast, Taanist, Soomest. Peakoraldaja Grete Kodi sõnul ei ole küberteemad täna ühelgi moel nišiteema. „See on me kõigi asi ja puudutab väga otseselt nii väikeseid kui ka suuri. Peame välja murdma mõtteviisist, et küberkuriteo ohver on ise süüdi, kuid selleks vajame asjalikku haridust.“