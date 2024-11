„Krüptorahaga teenib rohkem, meditsiin on muutumas hobiks.“ Arst avaldab, kuidas ta kolleegid palgatõusu külmutamisele reageerivad

Tervisekassa eelarve järgmisteks aastateks on puudujäägis ja riigieelarves ei ole tervisekassa jaoks eraldatud piisavalt vahendeid, mis oleksid vajalikud, et tõsta tervishoiutöötajate palku. Selle tõttu anti tervishoiutöötajatele mõista, et nad võivad neljaks järgmiseks aastaks palgatõusu unustada. Arstide Liit on ka juba pöördunud riikliku lepitaja poole. Praegune olukord meenutab aastaid 2009-2012, kus kollektiivlepingut ei sõlmitud ja Eestist lahkus sadu arste, eelkõige Soome.

See on suur pettumus, möönab kiirabiarst Jevgeni Štšastlõvõi. „Oleme olukorra ja süsteemi pantvangid: võime küll nördinud ja vihased olla ning riigi otsuste vastu protestida, kuid meie arvamus ei loe. Sa oled arst, tuled tööle, võtad patsiente vastu hommikul kell 8-st kuni 16-ni ja saad tunnitasu. Tasu ei sõltu patsientide arvust, see arvestatakse töötundide järgi. Loomulikult on enamik arste rahulolematud, et palgad ei kasva nelja aasta jooksul. Mida me tegema peame? Inflatsioon kasvab, kaupade ja teenuste hinnad tõusevad, aga meie palk mitte. Mul on tuttav jurist, kes kirjutas hiljuti, et üldise hinnatõusu tõttu tõstab ka tema oma teenuste hindu. Arst seda teha ei saa, kuna arstist ei sõltu midagi,“ räägib ta.