Kosmosevõidujooks kisub kuumaks: kas Hiina plaanib vallutada Kuu ja tõusta ilmaruumi supervõimuks?

Hiina ambitsioonid kosmoses on hakanud USA-le tõsiselt muret valmistama. NASA juht Bill Nelson ja Pentagon on hoiatanud, et Hiina võib oma tsiviilkosmoseprogrammi kasutada ka sõjaliste eesmärkide saavutamiseks, püüdes saavutada kontrolli Kuu ressursside üle ja rajada Kuule strateegilist infrastruktuuri. Pentagoni teatel on Hiina suurendanud satelliitide arvu orbiidil kolmekordseks, luues luurevõrgustiku Vaikse ookeani kohal, mis võib ohustada USA sõjalist võimekust ja julgeolekut.

Lisaks on Hiina kosmoses teinud suuri edusamme, mis ulatuvad kaugemale Marsi ja Kuu vallutamisest. Nad on edukalt saatnud Marsile oma kulguri ning kogunud Kuu pinnalt kivimiproove. Samuti on Hiina alustanud oma satelliitvõrgustiku loomist, mis konkureerib SpaceX’i Starlinki projektiga, pakkudes internetiühendust kosmosest. Kõik see on aidanud Pekingit kosmosevõidujooksus paremale positsioonile, sundides USA-d aktiivsemalt reageerima ja astuma vastusamme oma kosmoseprogrammides.