„Seda on väga raske hävitada.“ Ukraina dessantväelased said lahinguväljal jagu Vene armee kõige kardetuimast lahingumasinast

Ukraina armee 79. õhudessantbrigaad teatas, et hävitas Kurahhove suunal Donetski oblastis tosin Venemaa sõjamasinat, teiste seas haruldase tankitoetusmasina Terminator. Ukraina sõdurid tõrjusid tagasi Vene vägede rünnaku Kostjantõnivka küla lähistel. Vene väed kasutasid rünnakuks mehhaniseeritud üksusi koos rasketehnikaga ja mobiilsete jalaväerühmadega, kes ründasid mootorratastel. Kokku likvideerisid 79. brigaadi sõdurid 25 Vene sõdurit ja vigastasid 23. Hävitati 9 soomukit, 2 tanki ja 4 mootorratast, lisaks sai viga veel venelaste 2 soomukit. Venemaa kasutas selles rünnakus haruldast tankitoetusmasinat Terminator, mille ülesanne on tankide ja teiste soomusmasinate toetamine jalaväe vastu. Selleks otstarbeks kasutab see 30 mm paariskahurit, millega tekitab tiheda tule.

Praegu pole lõpuni selge, kas Terminator on täielikult hävitatud või õnnestus venelastel see minema vedada, kuid isegi juhul, kui see on lihtsalt vigastatud, oleks tegemist 2024. aastal esimese kinnitatud juhtumiga, et selline masin on rivist välja langenud. Viimased kinnitatud andmed BMPT Terminatori hävitamise või vigastamise kohta pärinevad aastast 2023. Varasemate kinnitamata teadete kohaselt sattus BMPT Terminator juba 2022. aasta mais vahetult pärast lahinguväljale saabumist Ukraina üksuste suurtükitule alla, kuid see juhtum ei saanud ametlikku kinnitust. On ka videoid, mis näitavad vigasaanud Terminatorit, kuid selle asukoht pole selge.