KUULA | Hedi Mardisoo: Erasmuse kogemus õpetab võimalusi leidma

Pärast Tallinna Reaalkooli lõpetamist suundus Mardisoo õppima Tallinna Ülikooli infoteaduste eriala ja 2002. aastal läks vahetusaastale Newcastle’i linna Northumbria Ülikooli. Et Mardisoo on üles kasvanud rahvusvahelise maailmavaatega peres, oli välismaale õppima minemine loogiline. Küsimus oli, millal.

Naine tunnistab, et Inglismaal õppimine oli juba tollal kallis ja ta pidi selleks pikalt valmistuma, tehes rohkem tööd, kui võib-olla inimlik oli. Samas leiab ta, et see käib asja juurde: „See oskus ja arusaam, kuidas endale tekitada see võimalus, on pool sellest kogemusest, mis sa Erasmusega lõpuks saad.“