„Kui need oleksid, siis loomulikult põrutataks Moskva pihta!“ Miks küsis president Zelenskõi ameeriklastelt tiibrakette Tomahawk?

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi sõjalõpetamisplaanis on ulatuslik strateegiline heidutuspakett, mis sisaldab ka taotlust USA-lt Tomahawk-rakettide saamiseks, mille lennuulatus on 2500 km, kirjutab The New York Times, viidates anonüümsele USA ametnikule.