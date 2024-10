November on üks põnev kuu – põhjapoolkeral meteoroloogilise ehk kalendrilise sügise viimane kuu. Meie esivanemad kutsusid teatavasti seda aega ka talvekuuks… Paljudel aastatel näib see nimi end õigustavatki, sest varematel aegadel läks maa sellal sageli lumiseks. Meenutagem, et 107 aastat tagasi toimus kalendrireform, mis nihutas ka aastaaegasid ligi poole kuu võrra!