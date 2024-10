FOTOD JA VIDEO | Jäämurdja Tarmo tööaastad lähenevad lõpule. Eesti hakkab ehitama täiesti uut jäälõhkujat

Eelmise nädala lõpus läks üle 30 aasta Eesti lipu all tööd teinud jäärmurdja Tarmo dokki. Suure tõenäosusega jääb see talle viimaseks. Riigilaevastik on asunud aga juba tegema ettevalmistusi Eestile täiesti uue mitme funktsiooniga jäämurdja ehitamiseks ja tegu on korraliku proovikiviga.