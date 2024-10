Delfi rikkus head ajakirjandustava

Meelis Härms kaebas Pressinõukogule, et tegemist oli konflikti sisaldava looga, kuid ajakirjanik tema poole ei pöördunud ega kommentaari küsinud.

Delfi vastas Pressinõukogule, et tegemist oli aegkriitilise uudisega, mille uudisväärtus ajas vähenes. Delfi lisas, et ajakirjanik saatis kommentaaripalve Meelis Härmsile meilile, muid kontaktandmeid ajakirjanikul ei olnud. Uudis avaldati ja ajakirjanik oli valmis seda kohe täiendama kui saabub kaebaja kommentaar. Delfi kinnitusel sisaldas uudis üksnes faktiväiteid, mida kaebaja ei ole vaidlustanud.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul oli tegemist konflikti sisaldava looga, milles esitati Meelis Härmsi kohta süüdistusi, kuid sõna talle ei antud. Pressinõukogu leiab, et Meelis Härms oleks pidanud saama võimaluse esitatud süüdistusi kommenteerida.