Rein Ruutsoo: Vene kodanike hääleõigusest on saanud valimiste proovikivi ja venekeelseid inimesi üritatakse kujutada Eesti riigi ohvritena

See, et Venemaa kodanikud oma riigijuhi roimaliku poliitika heaks kiidavad – nii jututubades kui ka saatkonnas valimistel oma hääle Putinile andes – on moraalselt tülgastav. Kuid meie probleem on kohalike omavalitsuste valijakonnas võtmelise kaaluga Venemaa kodanike toel Eestile esitatud väljakutsed. Okupatsiooni pärandi konserveerimises ja Venemaa hübriidsõja käepikendusena on nemad kõige paremini organiseeritud jõud. Just Venemaa kodanike Keskerakonnale antud hääled on võimaldanud aastakümneid tühistada Eesti elanikkonda tõeliselt lõimiva riigikeelse ühtsuskooli väljaarendamist Tallinnas ja Virumaal. Valimiste võitmiseks vajaliku kriitilise massi koondamises, mis lubab Eesti riiklust kindlustavat poliitikat saboteerida, on neil olnud otsustav roll.