Suur liikluse ümberkorraldus: Kanama viadukt läheb kevadeni remonti

Uuele Kanama viaduktile tahetakse luua kandevõime, mida on vaja kaitseväetehnika või eriveoste transportimisel. Kanama sõlme rambid viiakse Tallinna–Pärnu maanteest eemale, sellega on võimalik põhiteel tõsta liikumiskiirust ja likvideeritakse ohtlikud ristumised, mida seni olid sunnitud tegema rampidele ja nendelt maha liikujad. Rahula tagasipöördekoha likvideerimise ja kogujatee ehitusega suletakse liiklusohtlik Rahula tagasipööre.

Tööde maksumus on 13,8 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Investeeringut kaasrahastab Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) 5,05 miljoni euro ulatuses läbi sõjalise mobiilsuse projekti EstMilMob, mille eesmärk on parandada Tapa linnaku suunalisi transpordiühendusi järgmise kolme aasta jooksul.

Värskelt rajatud viadukt on plaanis avada suve alguses, kõikide tööde valmimisaeg on 2025. aasta septembri lõpp.

Kõige olulisem on tööde ajal see, et Tallinna–Pärnu maantee ja Tallinna ringtee liiklust hakkavad reguleerima foorid ning Tallinna–Pärnu maanteel ja Tallinna ringteel liiklejatel tuleb arvestada täiendava ajakuluga. Ajutine liikluskorraldus jääb kehtima kuni järgmise aasta kevadeni.

„Praegune viadukt on aastakümneid vana ning amortiseerunud, mistõttu ei ole see enam ohutu ega vasta kaasaegsetele nõuetele. Vana viadukti lammutamine ja uue rajamine aitab parandada liiklusohutust ning loob sõjaväetranspordile, raskeveokitele ja eriveostele võimaluse kasutada liikumiseks seniste kõrvalteede asemel viadukti, muutes seeläbi liikumist mugavamaks ja sujuvamaks,“ ütles Transpordiameti põhja osakonna juhataja Viktor Kisseljov.

Rekonstrueerimistöid teostava GRK Eesti AS projektijuht Lauri Kanarbik märkis, et kuna tegemist on tiheda liiklusega alaga, siis on ettevõte püüdnud ajutisi ümbersõite planeerides tagada võimalikult mugavad lahendused ja liiklejatele väikseima täiendava ajakulu.