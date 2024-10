KUULA | Olukorrast digiriigis: digitaliseerimine viib transpordivaldkonna uuele tasemele

Kuigi digitaliseerimise populaarsus Euroopas ja kogu maailmas kasvab pidevalt, on transpordivaldkonnas ses osas veel pikk tee minna. Eesti mehed Enriko Laanemäe ja Heiti Mering veavad aga projekti, mille eesmärk on muuta kaubavedu Euroopas digitaalseks ehk paberivabaks.

Transpordivedude digitaliseerimine tooks endaga kaasa kõrgema efektiivsuse, manuaalse töö vähenemise ja andmete läbipaistvuse ning nende kogumise lihtsustumise antud valdkonnas. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu eFTI (electronic freight transport information) määrus 2020/1056 kohustab Euroopa Liidu liikmesriikide pädevaid asutusi alates 2027. aasta suvest vastu võtma elektroonilist kaubaveoteavet, kui see on ettevõtete poolt digitaalsel kujul kättesaadavaks tehtud. Selleks tuleb liikmesriikidel luua riiklikud juurdepääsupunktid ehk eFTI väravad, seega toimuks kogu Euroopa transpordiinfo vahetamine läbi eFTI väravate. Nii liikmesriikide kui ka erasektori kalkulatsioonide kohaselt on võimalik ühe paberdokumendi digitaliseerimisega kogu tarneahela kohta kokku hoida lausa 10–15 eurot.