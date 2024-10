„2022 nad nägid, et kõike nad korraga ära ei võta.“ Ekspert selgitab Vene armee strateegiat allesjäänud Ukraina vallutamiseks

Vene väed on Donetski oblastis Selõdove linna juures teinud suuri edusamme. Linn asub umbes 20 kilomeetri kaugusel Pokrovskist ja see on oluline Ukraina vägede tugikoht, kuna selle vallutamisest sõltub Vene armee edasine pealetung Pokrovski suunal. Vene väed on suutnud Selõdove lõuna ja põhja poolt ümber haarata ning hakanud linna keskuse poole tungima. Võitlus on intensiivne, ja kuigi Ukraina väed avaldavad tugevat vastupanu, on Venemaa suutnud ka linna sees saavutada läbimurdeid ning koondab sinna praegu jõude.