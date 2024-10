FOTOD | Sõiduproov: X4 – tõenäoliselt kõige ilusam BMW

Ajaloost niipalju, et BMW alustas kupeemaastur X4 tootmist 2014. aastal ja sellest sai teine BMW kupeemaastur margi mudelivalikus. X6 oli tulnud turule juba 2007. aastal. X4 teine mudelipõlvkond (G02) tuli välja 2018. aastal, mudelit esitleti koos toona uue X3-ga (G01). G02 läbis mudeliuuenduse 2022. aastal. X4 on sportmaastur X3-ga samasuguses suguluses nagu X6 on X5-ga.