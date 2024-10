EKSPERT EETRIS | Triinu Jesmin: nullkulu eluviis - kas see on üldse võimalik?

Üha enam inimesi seisab silmitsi prügi ja jäätmete kasvava probleemiga, mis koormab keskkonda, ning otsib lahendusi, kuidas seda mõju vähendada. Üks võimalik tee on nullkulu eluviis, mida Triinu Jesmin ka ise järgib.

Saatejuht on Tallinna Ülikooli nüüdismeedia magister Melissa Mariel Korjus.

Sarja selle hooaja varasemad saated on vaadatavad siin .

Saatesari „Ekspert eetris“ vahendab põnevaid, silmaringi avardavaid ja harivaid teemasid, olgu need hariduse, tervise, poliitika, kunsti või juriidika vallast. Saates arutatakse koos oma valdkonna ekspertidega aktuaalseid küsimusi, mis puudutavad kõiki. Teadlaste roll on ühiskonnas tähtsam kui kunagi varem. Iga päev paisatakse õhku rohkem küsimusi kui vastuseid. Selguseks, uuteks lahendusteks ja tarkadeks otsusteks, olgu riigi või inimese tasandil, on vaja tõenduspõhisust.