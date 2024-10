Video: avastati uus suurim algarv

Sellel arvus on kokku 41 024 320 numbrit. Avastajaks on Californiast San Josest pärit 36-aastane matemaatik ja endine NVIDIA töötaja Luke Durant ning avastuseni jõudis ta 12. oktoobril, pärast mitmeid ülekontrolimisi sai see ametliku kinnituse 21. oktoobril.

Algarvud on pikka aega lummanud nii amatöör- kui professionaalseid matemaatikuid. Täisarvu, mis on suurem kui üks, nimetatakse algarvuks, kui selle ainsad jagajad on üks ja ta ise. Esimesed algarvud on 2, 3, 5, 7, 11. Näiteks number 10 ei ole algarv, sest see on jagatav ka 2-e ja 5-ga. Mersenne’i algarv on vormi 2P-1 algarv. Esimesed Mersenne’i algarvud on 3, 7, 31 ja 127 (näitaja P on neis 2, 3, 5 ja 7).