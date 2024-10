Microsofti tegevjuht teenis tänavu 30,6 miljonit rohkem, samal ajal kui firmast koondati üle 2000 töötaja

Kuigi Microsoftil läheb oma tehisintellekti investeeringutega hästi, ei ole teiste valdkondade sooritus sama hea olnud. Eriti palju on kannatanud videomängustuudiod, kus on olnud suured vallandamislained.

Vaid paar kuud hiljem - mais - alustas ettevõte järjekordset kärpimist, sulgedes kolm mängustuudiot: Tango Gameworks, Alpha Dog Games ja Arkane Austin. Septembris vähendas Xbox oma töötajate arvu veel 650 võrra. See tähendab, et Microsofti videomängude valdkonnas on tänavu koondatud üle 22 500 inimese.