Skandaal Rootsi haiglas: 33 naiselt eemaldati asjatult emakas

Nendel patsientidel kahtlustati emakakehavähki. Need 38- kuni 85-aasta vanused naised said 2023. ja 2024. aasta alguses vähieelse diagnoosi, misjärel viidi ekslikult läbi emaka eemaldamine. Nüüd uuritakse ka teisi juhtumeid.

Naised olid käinud haigla arstide juures mitmesuguste probleemide, sealhulgas mõnel juhul seletamatu tupeverejooksu tõttu. Nende visiitide ajal võeti rakuproove, mida hiljem haigla laboratooriumis analüüsiti.

33 naisel leiti rakumuutusi, mis tähendavad riski haigestuda vähki. Seda vähieelset seisundit nimetatakse endometrioidseks intraepiteliaalseks neoplaasiaks (EIN), mis võib aja jooksul areneda emakakeha vähiks.

Nendel juhtudel osutusid rakkude analüüsid siiski valeks, kuna patoloogid diagnoosisid süstemaatiliselt EINi üle, teatas haigla.

„Me kahetseme sügavalt juhtunut. Emaka eemaldamine on suur operatsioon, millel on suured ja pöördumatud tagajärjed. Seda ei tohiks juhtuda, aga ometi juhtus, ja me palume vabandust nende naiste ees, keda see mõjutas. Neil on meie täielik toetus,“ ütles Uppsala ülikooli haigla peaarst Johan Lugnegård.

Kolmapäeval teatas Lugnegård, et 25-l 33-st naisest eemaldati lisaks emakale ka munasarjad. See suurem operatsioon tähendab, et naise kehas peatatakse suguhormoonide tootmine ja tal algab menopaus, kui see veel alanud pole.

Olukorda hakkasid Uppsala ülikooli haigla naistekliiniku meditsiinitöötajad märkama tänavu märtsis, nähes hüsterektoomiate arvu kahekordistumist 2023. aastal. See ajendas haiglat alustama juhtumite uurimist. Vea avastasid patoloogid teistest haiglatest, keda rakudiagnoose kontrollima kutsuti.

Johan Lugnegårdi sõnul ei olnud haiglal nimetatud perioodil tavapärast kvaliteedi tagamist. Täpsemalt ta olukorda ei kommenteerinud.

Oma kirjas meediale ütles Johan Lugnegård aga, et vigase rakuanalüüsi teguriks oli see, et haigla ei osalenud aktiivselt Rootsi patoloogiaühingu KVASTi töörühmas, kus kvaliteedikontrolli kollektiivselt arutatakse.