Ukraina polkovnik: Briti sõjaväelaste kohalolek Eestis välistab Venemaa kallaletungi Eestile ja teil on meeletult vedanud!

2022–2024 on üritatud saada Venemaad ja Ukrainat läbirääkimistelaua taha, kuid seni pole läbirääkimistest midagi välja tulnud. Vahetult pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse veebruaris 2022 toimusid peatselt esimesed kõnelused. Märtsi lõpus kohtusid riikide esindajad Türgis, kus Ukraina esindajad pakkusid välja neutraliteedistaatust ja loobumist NATO liikmelisuse eesmärgist, tingimusel, et see toob kaasa julgeolekugarantiid. Venemaa esitas nõudeid Krimmi ja Donbassi staatuse kohta. Need läbirääkimised lõppesid edutult, kuna pooled ei jõudnud kokkuleppele Ukraina territoriaalse terviklikkuse ja Venemaa sõjaliste eesmärkide osas.