„Eesti väejuhatus valgete võitu ei tahtnud.“ Kas Loodearmee Petrogradi sõjakäigu edu korral oleksid Stalin ja Putin olemata jäänud?

Loodearmee 1919. aasta sügisene sõjakäik Petrogradi alla oli oluline episood Vene kodusõjas, kus Vene valgete Loodearmee eesmärk oli vallutada endine Venemaa pealinn Petrograd, mis oli bolševike tähtis tugipunkt. Sõjakäigu kontekst oli poliitilises ja sõjalises mõttes keeruline. 1918. aasta lõpus ja 1919. aasta alguses olid Vene valged saavutanud mitmes Venemaa piirkonnas märgatava edu, kontrollides suuremat osa Vene territooriumist. Ühe Vene valgete kõige väiksema formeeringu, Loodearmee juhtkond oli seadnud sihiks vallutada bolševikelt Petrograd, lootes, et selle eesmärgi saavutamine toob kaasa bolševikevastase mässu kogu Venemaal ning aitab kukutada Lenini valitsuse. Loodearmee sõjakäik toimus olukorras, kus bolševikud olid koondanud oma põhijõud lõunasse, et võidelda Denikini armeega. Loodearmee soovis seda ära kasutada, jõuda kiiresti Petrogradini ja vallutada selle Vene suurlinna. Loodearmee juht kindral Nikolai Judenitš pani kokku strateegilise plaani, mis keskendus kiiretele ja otsustavatele löökidele, et murda läbi Punaarmee kaitse, mis polnud Petrogradi ümbruses eriti tugev. Judenitš pani rõhku üllatusmomendile ning arvestas, et võtmemomendiks saavad valgete otsustavus ja punaste peataolek.