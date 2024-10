Kapitaalselt uue jõulise ja futuristliku välimuse saanud Hyundai Santa Fe Calligraphy pistikhübriidne versioon on Eestisse jõudnud. Forte tegi autoga lühitutvuse – on jõuline ja uhke auto, mille kütusekulu on saadud suhteliselt mõistlikuks.