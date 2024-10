Sel nädalal on kogu maailm arutanud Põhja-Korea vägede Ukrainasse jõudmist ja Ida-Ukraina rindel valitseks meedia järgi otsustades just kui vaikus. Ainuke, kes seda vaikust viimastel päevadel on täitnud, on Saksa kõmulehe Bild analüütik Julian Röpcke.