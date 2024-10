Uusi tooteid: Husqvarna toob märtsis korraga turule kolm AI-võimekusega suurte väljakute robotniidukit

Husqvarna Automower 580L EPOS on mõeldud eeskätt golfiradade hooldamiseks. Sellel on eriti madal lõikeketas, mis võimaldab muru niita kuni 1 sentimeetri kõrguselt ning lõigata muru erinevate eelseadistatud kujundite järgi. See robot on tootja teatel ideaalne nii fairway kui rough alade niitmiseks golfiväljakutel. Niiduk töötab piirdekaablita ning seda saab käivitada ja juhtida ka distantsilt.