Teadlased on suure läbimurde lävel: valmimas on vähiravim, mis ei kahjusta tervist

Teadlased on avastuse lävel, mis võib tuua vähiravi ilma tõsiste kõrvalmõjudeta. Uus uuring, mida juhtisid NYU Langone Health’i ja Perlmutteri onkoloogiakeskuse spetsialistid, keskendub bioloogilise ravimi loomisele, mis ründab ainult mutatsioonidega vähirakke, jättes terved rakud puutumata. See on väga tähtis, sest praegused ravimeetodid võivad kahjustada ka tervet kude, kuna vähirakud sarnanevad sageli normaalsele rakule. Oma esialgseid tulemusi tutvustasid nad teadusartiklis, mis ilmus ajakirjas Nature Chemical Biology .