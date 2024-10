„Sõidu eest tänatakse harva, mõnikord sõimatakse.“ Millised näevad välja Tallinna trolli viimased päevad?

Siis kui enamik meist sooja teki all unemaal ringi rändab, asub trollipargi poole teele Sergei. Mees, kes on nüüdseks trollijuhi ametit pidanud juba 31 aastat. Miks tema lugu just praegu oluline on? Tallinna linn otsustas, et 2024. aasta oktoobri lõpus saadetakse kõik praegused trollid n-ö pensionile ja need asendatakse järk-järgult moodsamate elektribussidega ning millalgi tulevikus akutrollidega, mis sarnanevad enda toimeloogikalt elektribussidega. Kuna sarviline trollibuss on Tallinna linnapildis juba sama harjumuspärane nagu tramm, siis oleks patt seda viimaseid päevi liinil sõitvat linnasümbolit tuimalt ajaloo vaikusesse saata.