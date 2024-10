„Raske on midagi võtta laeva pealt ja panna tankile.“ Kui suurt ohtu kujutab endast Putini armee järjekordne Frankensteini koletis?

Ukraina armee 3. ründebrigaadi droonioperaator märkas mõned kuud tagasi Harkivi lähedal asuvas rindelõigus haruldast sihtmärki, alguses arvati see olevat Vene TOS-1 termobaariline mitmelasuline raketiheitja. Pärast seda, kui droonijuht juhtis oma drooni Venemaa masinasse ja selle õhku lasi, selgus aga, et tegemist polnudki TOS-1-ga, vaid hoopis millegi kummalisema ja haruldasemaga.

Hävitatud masin kujutas endast uut tüüpi raketiheitjat, milles on kokku pandud 1970. aastate T-72B tanki kere ja samast ajast pärinev mereväe allveelaevade vastu võitlemiseks mõeldud RBU-6000 süvaveepommiheitja. Ukraina 3. ründebrigaad ristis selle Frankensteiniks. RBU-6000-ga relvastatud T-72B on näide järjekordsest Vene armee improviseeritud sõjamasinast ja see annab märku Venemaad vaevavast sõjamasinate nappusest, kuna Ukraina konfliktis on hävitatud vähemalt 16 000 ühikut rasket Vene sõjatehnikat.