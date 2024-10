KUULA | „Istmesoojenduse“ 209. osa: Eesti teedel alustasid tööd neli uut kiiruskaamerat

Räägime algatuseks nii talverehvidega seotud nõuetest ja soovitustest kui ka tulede kasutamisest halva nähtavuse korral - mingil veidral põhjusel jäi suvel silma huvitavaid olukordi ning küsisime Transpordiametilt selgitusi.

17. oktoobril alustasid tööd kaks uut kiiruskaamerate paari. Kus need on ja miks need sinna paigaldati?

Kas teadsite, et on olemas ka Naiste ülemaailmse aasta auto konkurss? Nende kohtunikeriviga liitus uus liige ning nüüd on esindatud lausa 56 riiki, sealhulgas Eesti.

Euroopa komisjoni poole on pöördutud kahe autotööstuse teemaga seoses - Euroopa autotootjate assotsiatsioon ACEA tunneb muret, et elektriautode kasutuselevõtu hõlbustamiseks ei rakendata piisavaid meetmeid. Veidi hiljem pöördusid ka 50 suurettevõtet, pannes komisjoni südamele, et plaan uute sisepõlemismootoriga autode müük 2035. aastast keelustada võiks jõusse jääda.

Euroopa vs Hiina kaubandussõjas suuri uudiseid pole, kuid vastuseks Hiinas toodetud elektriautodele täiendavate tollide kehtestamisele anti vastulöök - pihta saab Euroopa alkohol.

Vahepeal on selgunud ka Euroopa septembrikuised automüüginumbrid. Mida üllatuslikku tabelist leiab, kes on suurimad võitjad ja kaotajad?

Räägime lähemalt Eesti parimate autode konkurssidest - nii Eesti aasta autost kui Autogalast. Mõlema konkursi finalistid on selgunud ja sõidumuljeid jagub.

Nädala Eloni rubriigis on suurimaks uudiseks loomulikult Robotaxi esitlus. Mida veel näidati ning mis Tesla aktsia selle peale tegi?

Nädala proovisõiduauto on Mercdes-Benz G580 ehk elektriline G-klass. Stuudios on autoajakirjanikud Indrek Jakobson ja Veli V. Rajasaar.

