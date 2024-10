Suur muudatus Tallinna ühistranspordis: Kristjan Järvanil on tekkinud tõsine kavatsus asuda bussiliine eraettevõtetelt sisse ostma

„Linnale kui ühistranspordi tellijale on ülimalt oluline ühistranspordi toimepidevus ning samal ajal maksumaksja rahakoti jaoks teenuse õiglane kulu. Võimalus kaasata erasektorit võimaldab meil teenuse pakkumisel olla paindlikum ja tagada turupõhise parima hinna, sõltumata sellest, kas pakkujaks on era- või avalik sektor,“ ütles Kristjan Järvan Fortele.

Konkreetsemalt on tema plaan selline, et liine teenindab küll TLT, kuid on jäetud võimalus liiniveo aastast mahtu kuni 5% ulatuses muuta, sealhulgas liini teenindavat vedajat.