Eesti teadlased seavad kahtluse alla: kas mammutite väljasuremise põhjus oli ikka kliima?

„Pikka aega arvati, et jääaja maksimum oli nii külm ja ebasõbralik, et mammutid pidid ellujäämise nimel pidevalt võitlema. Kuid meie tulemused viitavad sellele, et kliima soojenes ajavahemikus 28 000–22 000 aastat tagasi ja Lääne-Siberi kaguosas ei olnud elutingimused nii karmid, kui varem arvati. Nii said mammutid seal elada tingimustes, mis ei erinenud oluliselt nende Euroopa sugulaste elupaikadest samal ajal,“ ütles uuringu juhtivteadlane Ivan Krivokorin.