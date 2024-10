INTERVJUU | Vandeadvokaadid Rainer ja Henri Ratnik: olge tähelepanelikud, ChatGPT valel kasutamisel võivad olla väga rängad tagajärjed

Rainer Ratnik on advokaadibüroo WIDEN tegevjuht ja vandeadvokaat, kellel on üle kümne aasta pikkune õigusnõustamiskogemus küber- ja andmekaitse valdkonnas. Henri Ratnik on WIDENI IT, IP ja andmekaitse valdkonna kaasjuht ja vandeadvokaat, kes lahendab tehisintellekti ja küberkaitse juriidilisi küsimusi. Nad osalevad mõlemad 1. novembril Tartus Cybercationi konverentsil just AI- ja häkkimisteemaliste ettekannetega.

Alustame kuritegevusest, täpsemalt pettustest. Viimastel aastatel ei möödu Eestis nädalatki, kui kurjategijad poleks mõne ohvri elektroonilise identiteedi vahenditega loonud tema tahte vastaselt konto mõne siinse krediidiandja juures ja ohvri nimel ka laenu võtnud. Kui tõhusad on teie hinnangul Eestis normid, mis puudutavad krediidiasutuste isikusamasuse kontrolli nõudeid?

Henri Ratnik (HR): Mina vaatan sellele küsimusele veidi teise nurga alt. Kas Eestis olevad kübernormid on piisavalt head? Alati võiks paremini, aga on juba päris head. Suures osas tulevad valdkonda reguleerivad aktid Euroopa Liidust. Ma ütleks, et kohati on need reeglid sedavõrd ranged, et ettevõtetel on äri tegemine liiga keeruliseks läinud – isikult, kes soovib hakata kliendiks, nõutakse pilti ja kõikvõimalikke andmeid, et ta ei tegele rahapesuga jne. Aga kui ma loen neid teateid, siis minu meelest ei ole küsimus selles, kui ranged on reeglid, vaid selles, et inimesed tihtipeale ei teadvusta, mida nad internetis teevad. Ka mina tunnistan pattu, et olen oma meilile saanud kirju, mis tulid justkui LHVlt ja milles paluti oma andmete uuendamist, ent ma ei vaadanud, milliselt meiliaadressilt kiri tuli ja millise domeeniga veebilehele mind sealt suunati. Lihtne on hajameelsusest ohvriks langeda. Nii et küsimus ei ole minu arvates reeglite kanguses, vaid inimesed peaksid ise olema hästi tähelepanelikud selles osas, mida nad internetis teevad.