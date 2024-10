Uuring: GPS-i kasutamine vähendab orienteerumisvõimet

GPS (Global Positioning System) on üleilmne asukoha määramise satelliitnavigatsiooni süsteem, mis opereerib vähemalt 24 satelliidi abil. Kuigi loodud algul USA sõjaväe jaoks, on see nüüdseks olemas enamikes telefonides, sõidukites ja muudes seadetes.

Kartus, et GPS-ile liias tuginemine vähendab orienteerumisvõimeid, on nüüd tõestatud. GPS-ile tuginemine vähendab vajadust jätta meelde vaatamisväärsusi ja ruumilisi vihjeid ümbritsevast keskkonnast, mis olid kunagi navigeerimiseks vajalikud. Lisaks sellele võivad inimesed selle tulemusena kaotada oma loomupärase orienteerumisoskuse ilma tehnoloogia abita.

Väljaandes Journal of Environmental Psychology avaldatud uuringu autorid kasutasid metaanalüüsis 23 uuringut, kus olid andmed vähemalt 16-aastaste isikute kohta, võrreldes nende navigeerimisoskust GPS-iga ja alternatiivsetel meetoditel nagu kaardid, teejuhiste küsimine või orienteerumine ilma abita. Enamikus uuringutes koguti andmeid ühel ajahetkel, kuigi ühes uuringus mõõdeti tulemusi kolme kuu möödudes ja teises jälgiti osalejaid kolme aasta jooksul.

23 uuringust 11s hinnati keskkonnateadmisi, mis hõlmasid õppimisfaasi, kus osalejad tutvusid konkreetse keskkonnaga. Samamoodi hinnati 11 uuringus teeotsingu sooritust, mõõtes, kuidas osalejad ühest kohast teise navigeerisid. 11 uuringus hinnati osalejate orienteerumistaju küsimustike abil.

Tulemused näitasid, et sagedane GPS-i kasutamine oli seotud veidi kehvemate keskkonnateadmiste ja suunatundega. „Uuring näitab, et mida rohkem inimesed toetuvad sihtkohta jõudmiseks GPS-ile, seda kehvemini tajuvad nad oma navigeerimisoskust ja seda kehvemad on nende teadmised keskkonnast,“ järeldasid uuringu autorid.

Teadlased rõhutasid ka selle seose kahesuunalist iseloomu. Isikud, kellel on juba niigi raskusi ruumilise taju või ümbritsevast keskkonnast vaimse kaardi moodustamisega, võivad sagedamini GPS-i poole pöörduda, mis nõrgestab veelgi nende loomulikku navigeerimisoskust.

„See intrigeeriv seos võib viidata sellele, et isikud, kellel on nõrgem „sisemine“ võime kasutada ruumilisi teadmisi oma ümbruses navigeerimiseks, on ka altimad toetuma „välistele“ seadmetele või süsteemidele, et edukalt navigeerida,“ selgitasid autorid.