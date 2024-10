Samsung lisab enda seadmetesse uue turvasüsteemi, mis kaitseb kodu- ja mobiiliseadmeid

„Tänane reaalsus on, et inimestel on kodudes aina enam internetiga ühendatud koduseadmeid ja see on toonud ka uusi küberohte, kuna inimese kodune võrk on täpselt nii turvaline kui sellega ühendatud kõige kehvema turvalisusega seade. Knox Matrix selle jaoks arendatud – see loob koduste internetiga ühendatud seadmete jaoks ühise krüpteeritud võrgu, et seadmed saaksid enda vahel suhelda ja kogu süsteem jälgib võimalikke ohte ühiselt,“ sõnas Samsung Eesti koolitusjuht Alari Pennar.