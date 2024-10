Tallinna trollide kuri saatus on selgunud: osad lähevad kohe oksjonile, ülejäänud vanarauaks

Milline on AS Tallinna Linnatransport (TLT) sõidukipargi tänane koosseis – selgub, selle koosseisus on veel lausa 44 „sarvedega“ trolli. Tõsi, 21 on juba seisma pandud ja reaalselt liinidel sõidab 23 Poolas Solarise tehases toodetud trolli.