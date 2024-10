Augustist on saanud oktoober: Pärtel-Peeter Pere lubatud uusi prügikaste ei terenda aga ikka veel kusagilt

Pere lubas juulis eri kanalites kolme asja: et uued prügikastid tulevad õigeks ajaks ja õigesse kohta, et need prügikastid hakkavad vastama Tallinna jäätmekavale ja seadusele ja võimaldavad prügi liigi kogumist ning et uute prügikastide hange kuulutatakse välja augusti alguses.