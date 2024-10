PROOVISÕIT | Pilk peale, käsi külge: Cupra Terramar

Kas maailm vajab veel ühte sportlinnamaasturit? Selle eest, et need sõnad saaksid üldse ühes lauses koos esineda, on hoolitsenud ennekõike Porsche oma Cayenne Turbo GT-ga. Ja nüüd arvab Cupra – Hispaanias Kataloonias asuv Volkswageni grupi tütarbränd, et vajab ikka küll! Millega on siis uudismudeli puhul tegu? Accelerista käis uurimas.