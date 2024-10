KUULA | Olukorrast digiriigis: millal võib tehisaru hakata kujutama ohtu meie tsivilisatsioonile?

Trasberg toob välja tehisaru iseärasused ja kirjeldab, et risk seisneb ühest küljest selles, et tehisintellekt kaotab ära varasemalt eksisteerinud barjääri teatud spetsiifiliste teadmiste juurde. „Inimesel tekib järsku ligipääs sellistele teadmistele ja infole, kuhu tal varasemalt ligipääsu polnud. Näitena võib tark tehisarusüsteem lahti kirjutada kasvõi mingisuguse biorelva retsepti,“ sõnab ta.

Teine risk põhineb Trasbergi hinnangul kunstaru kasutusse võtmises otsustusprotsessides. „Tehisintellekti poolt langetatava otsuse kujunemise reeglistiku ei ole enam võib-olla niivõrd ette andnud süsteemi arendaja, kuivõrd süsteem tuvastab andmestikus ise korrelatsiooni ja õpib tegema omaenda seoseid ning järeldusi. See annab talle võimekuse teha otsuseid paremini sellest, kes ta välja arendas, aga sel hetkel inimene enam lõpuni ei kontrolli, kuidas tehisintellekt otsuseni jõudis ja mis on tema tegelik võimekus,“ selgitab Trasberg.

Tänapäeval kasutatakse tehisaru laialdaselt küberkuritegevuses, olles kurjategijatele vahendiks pettuste läbiviimisel ja valeinfo levitamisel. Ent ka Indrek Seppo nõustub Trasbergi öelduga, et tehisintellekt kujutab endast veelgi laiemat ohtu. „Kui me räägime fundamentaalsest ohust ühiskonnale või tsivilisatsioonile, siis me mõtleme seda hetke, kui AI võtab otsustamise täiesti enda kätte, ning see on tulevikus väga reaalne,“ hoiatab Seppo.