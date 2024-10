Päris uus saab selle mudeli kohta öelda siiski tinglikult, kuna eeskujuks on võetud 1960. aastate menuauto Renault 4 (müüdi seda lausa 8,1 miljonit eksemplari) ning tootja ütleb nüüd, et disainis on jätkuvalt kasutatud toonase mudeli DNAd.

Tootja teatel on Renault 4 E-Tech Electric B-segmendi masin, mis on veidi suurem ja ruumikam kui Renault 5 E-Tech Electric. Ehk et positsioon on justkui Captur võrdluses Clioga.