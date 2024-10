Prantsuse koduomanik leidis keldri remondi käigus luukere, mis paljastas 700 aastat kasutuses olnud kalmistu

Arheoloogid arvasid algselt, et tegemist on varase keskaegse kalmistuga, sest piirkonnas asus kunagi seitsmendal sajandil rajatud kabel. Seega oli veelgi vanemate haudade olemasolu ootamatu, selgub Prantsuse arheoloogiaettevõtte Archaeodunumi avaldusest .

Enne seda on lähedalt leitud varakeskaegseid haudasid, kuid kabelist või templist ei ole jälgi leitud. Teatise kohaselt on see esimene kord, kui kabeli kalmistut uuritud on.