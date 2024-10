Kasutajad kaebavad: AI genereeritud pildid on võtnud üle Google’i pildiotsingu

Kõik algas Redditis levivast kuvatõmmisest Google’i otsingust „baby peacock“ ehk paabulinnu laps, kus oli päris fotode kõrval mitu AI genereeritud pilti, mis ei näe sugugi ehtsad välja. Sama märgati mitmete teiste loomade puhul. Kuid isikute nagu Elon Muski või Donald Trumpi otsingute puhul ilmnevad vaid ehtsad pildid, nagu ka kohtade puhul nagu Gaza või Tel Aviv.

Redditi kasutajad märkisid ühtlasi, et probleem on veel laiemalt levinud. Pinteresti otsingutulemused on samuti täis tehisintellekti genereeritud pilte. Ja paljusid neist ei osata tihti tehisintellekti looduna tuvastada.

Google kasutab oma otsingutulemuste parandamiseks üha enam tehisintellekti, hoolimata varasematest probleemidest täpsuse ja usaldusväärsusega. Kuigi suuremad tehisintellekti ettevõtted töötavad paremate viiside kallal, kuidas tehisintellekti loodud pilte märgistada, võivad need märgid jääda kasutajatele, kes otsingutulemusi kiiresti sirvivad, märkamatuks.

Google kavatseb aga oma otsingutulemustes tehisintellekti loodud pilte märkima hakata, vahendab Android Trends. See tähendab, et peagi kuvatakse märge selle kohta, kas pilt on loodud või muudetud tehisintellekti abil, mis muudab nende kahe eristamise lihtsamaks. Selle funktsiooni kasutuselevõtt võtab siiski aega, nii et praegune tehisintellekti loodud ja tegeliku sisu segu jääb esialgu alles.

Mõned kasutajad on soovitanud, et üks võimalus selle segaduse vältimiseks on kohandada Google’i pildiotsinguid nii, et need ei sisaldaks tulemusi pärast 2022. aastat, mil genereeriv tehisintellekt populaarseks muutus. See võib aga filtreerida välja ka olulisi hiljutisi uudiseid ja meediat, mis võib kasutajale oluline olla.