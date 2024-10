ERIVÄELASE JUTUD | Lihula tulistajaga silmitsi seisnud Härmo Lõsov: see sündmus pani politseis palju rattaid keerlema

„See sündmus pani PPAs väga palju erinevaid rattaid keerlema. Õpiti, et ametnikud võiksid osata meditsiini, neil võiks olla paremad relvad, ja et ka tavapatrullil võiks olla parem ettevalmistus. Ja nüüd, juba neli aastat hiljem, on muutunud nende varustus, riietus ja ettevalmistus,“ sõnas tänane PPA ametnik Lõsov.