EKSPERT EETRIS | Eve Eisenschmidt: Küsimus on ajas – kuidas tekib õpetajal aega juurde?

Õpetaja vajab aega, et ta saaks oma teadmisi uuendada, mõtiskleda, teha koostööd kolleegidega. Objektiivselt on inimestel 24 tundi ööpäevas, ideaalis 8 tundi tööaega, aga kas seda kasutatakse ära mõistlikult ja vastutustundlikult? Tundub, et kaugeltki mitte. Õpetajal ei ole ammu enam aega, et süveneda. Aja kasutamine on nii organisatsiooni kultuuri küsimus - kuidas väärtustatakse inimeste aega, seda kasvõi koosolekutel, aga ka poliitiline küsimus - milliseid valikuid tehakse õppekava kujundamisel, õppeprotsessi kujundamisel jne.