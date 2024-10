„Ootame põnevusega edasist arengut“ - taanlaste autojagamisettevõtte esimene aasta Eestis

Oma isiklike või ettevõtte autode välja rentijail on võimalik oma masinale peale panna ka keyless süsteem, mis vabastab osapooled kokkusaamise vajadusest. Renditavatele autodele on välja töötatud spetsiaalne kindlustuskaitse, mis on väga laialdaselt kõikvõimalikke riske kattev – kuni kivitäketeni välja.

Uurisime ettevõtte Eesti üksuse operatsioonide juhilt Kerttu Tormilt, kuidas ettevõttel esimene aasta läinud on. Eriti kui arvestada, et konkurents autode kiirrendi turul on suur.

Kui palju on teie platvormi vahendusel tänaseks reaalselt Eesti turul saadaolevaid autosid?

Hetkel on meie platvormil ligikaudu 200 aktiivset autot, mis on ka avalikult nähtav meie veebilehel. Kuigi platvormile on lisatud rohkem autosid, ei hoia kõik omanikud oma sõidukeid pidevalt aktiivsena. Samas oleme järk-järgult jõudmas järele oma peamisele konkurendile ning näeme, et huvi meie platvormi vastu kasvab pidevalt.

Kui paljud neist on keyless ehk võtmevaba kättesaadavusega?

Keyless-autosid on meie platvormil praegu ligikaudu 20% kogu autode hulgast, kuid näeme, et see arv kasvab pidevalt. Omalt poolt teeme tööd, et toetada seda trendi ja pakkuda veelgi rohkem kaasaegseid ja mugavaid lahendusi nii omanikele kui rentijatele.

Kui palju üks Eestis oma autot välja rentiv juht keskmiselt kuus on raha teeninud?

Oled juba tellija? Logi sisse Mis on Delfi Kogupakett? Tutvu maksevõimalustega